Третий этап Кубка России в Тюмени отменен из-за морозов

«Этап Альфа-Банк Кубка России по биатлону в Тюмени отменен из мороза. Гонки были запланированы в период с 6 по 10 декабря. Утром 6 декабря жюри соревнований приняло решение об отмене спринтерских гонок из-за низкой температуры», — сказано в заявлении.

Утром, 6 декабря, температура в Тюмени составляла −23 градуса, в то время как разрешенная температура для проведения соревнований составляет −20 градусов. При этом в ближайшие дни в Тюмени ожидается похолодание до −33 градусов.