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09:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Третий этап Кубка России в Тюмени отменен из-за морозов

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) сообщила о полной отмене третьего этапа Кубка России по биатлону в Тюмени.

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Источник: Reuters

«Этап Альфа-Банк Кубка России по биатлону в Тюмени отменен из мороза. Гонки были запланированы в период с 6 по 10 декабря. Утром 6 декабря жюри соревнований приняло решение об отмене спринтерских гонок из-за низкой температуры», — сказано в заявлении.

Утром, 6 декабря, температура в Тюмени составляла −23 градуса, в то время как разрешенная температура для проведения соревнований составляет −20 градусов. При этом в ближайшие дни в Тюмени ожидается похолодание до −33 градусов.

Сегодня в рамках этапа Кубка России должны были пройти спринтерские гонки у мужчин и женщин. Днем ранее из-за погодных условий, были отменены прологи, которые должны были пройти в рамках этого этапа.

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