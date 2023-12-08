Тарьей Бе одержал победу в спринте на этапе КМ по биатлону

Бё преодолел дистанцию в 10 км за 24 минуты 37,5 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

Второе место занял еще один норвежец Стурла Холм Легрейд, который также отстрелялся чисто и отстал от лидера на 4,9 секунды, третьим стал швед Себастьян Самуэльссон, он проиграл победителю 10 секунд и совершил один промах.

«Теперь я чувствую облегчение. Это было непросто. Неудивительно, что ходом я проиграл шведу. Я провел приличный последний круг, был плох на первой части дистанции и хорош на спусках. Но сейчас я заслужил эту победу», — приводит слова Бё TV2.

Младший брат Тарьей, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё, прокомментировал победу брата. Сам Йоханнес допустил три промаха и пришел к финишу 11-м.