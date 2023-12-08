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19:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Тандреволд выиграла спринт на втором этапе Кубка мира по биатлону

Норвежская биатлонистка не допустила ни одного промаха и опередила ближайшую соперницу на 4.9 секунды.

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Источник: РИА "Новости"

В австрийском Хохфильцене состоялась женская спринтерская гонка в рамках второго этапа Кубка мира сезона-2023/2024.

Победу одержала Ингрид Тандреволд. Второе место заняла представительница Швеции Эльвира Эберг, на третьем — француженка Жюстин Бреза-Буше.

Француженка Лу Жанмонно, которая победила в двух гонках на первом этапе Кубка мира нового сезона, выступила не очень удачно — допустив две ошибки на огневом рубеже, завершила гонку на 15-м месте.

Это вторая победа Тандреволд в личных гонках на этапах Кубка мира. В сезоне-2020/21 норвежка первенствовала на этапе Кубка мира в Эстерсунде в гонке с общего старта. 27-летняя Ингрид Тандреволд — четырехкратная чемпионка мира в составе эстафетных команд.

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