Тандреволд выиграла спринт на втором этапе Кубка мира по биатлону

В австрийском Хохфильцене состоялась женская спринтерская гонка в рамках второго этапа Кубка мира сезона-2023/2024.

Победу одержала Ингрид Тандреволд. Второе место заняла представительница Швеции Эльвира Эберг, на третьем — француженка Жюстин Бреза-Буше.

Француженка Лу Жанмонно, которая победила в двух гонках на первом этапе Кубка мира нового сезона, выступила не очень удачно — допустив две ошибки на огневом рубеже, завершила гонку на 15-м месте.