Дербушева выиграла спринт на этапе Кубка Содружества в Уфе

«Особо не было каких‑то волнений и эмоций, была немного уверенность и радость старта. Девчонки до гонки были в радостных настроениях, общались все время, а потом пошла борьба: я все время смотрела на табло, меня ориентировали тренеры. Андрей Викторович Падин эмоционально подкрикивал, это придавало сил. Также большое спасибо всем тренерам на последнем круге, абсолютно все кричали, получилось выиграть.



На последнем круге решила сразу включиться, чтобы не терять ни секунды. На подъеме Андрей Викторович сказал, что я должна выиграть. Он столько раз это повторил, что до финиша уже не было других мыслей», — сказала Дербушева после гонки.