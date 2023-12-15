Дербушева выиграла спринт на этапе Кубка Содружества в Уфе
Российская биатлонистка Тамара Дербушева одержала победу в спринтерской гонке на втором этапе Кубка Содружества в Уфе.
Российская биатлонистка Тамара Дербушева одержала победу в спринтерской гонке на втором этапе Кубка Содружества в Уфе.
Дербушева преодолела дистанцию в 7,5 км за 22 минуты 45,8 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе место заняла белоруска Анна Сола, допустившая один промах и уступившая победительнице всего пять секунд. Третьей финишировала российская биатлонистка Виктория Сливко.
«Особо не было каких‑то волнений и эмоций, была немного уверенность и радость старта. Девчонки до гонки были в радостных настроениях, общались все время, а потом пошла борьба: я все время смотрела на табло, меня ориентировали тренеры. Андрей Викторович Падин эмоционально подкрикивал, это придавало сил. Также большое спасибо всем тренерам на последнем круге, абсолютно все кричали, получилось выиграть.
На последнем круге решила сразу включиться, чтобы не терять ни секунды. На подъеме Андрей Викторович сказал, что я должна выиграть. Он столько раз это повторил, что до финиша уже не было других мыслей», — сказала Дербушева после гонки.
Для Дербушевой это первая победа на гонках Кубка Содружества. До этого лучшим результатом 28-летней биатлонистки было третье место, которое она показала на нескольких гонках прошлого сезона.
В субботу этап в Уфе продолжится двумя гонками преследования, а в воскресенье пройдут масс-старты.