Йоханнес Бе проиграл в спринте на этапе Кубка мира
Пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бе уступил в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Ленцерхайде.
Пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бе уступил в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Ленцерхайде.
Биатлонист из Германии, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года и чемпион мира Бенедикт Долль выиграл спринт на третьем этапе Кубка мира, проходящем в швейцарском Ленцерхайде. По ходу дистанции он не допустил ни одной ошибки на огневых рубежах.
Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Йоханнес Бе пришел к финишу вторым и отстал от лидера на 5,4 секунды. Бе допустил один промах на огневом рубеже из положения лежа. Третье место занял немец Филипп Наврат он допустил один промах на первой стрельбе и уступил победителю гонки 36,8 секунды.
На прошлом этапе в австрийском Хохфильцене Бе выиграл гонку преследования.