Йоханнес Бе проиграл в спринте на этапе Кубка мира

Биатлонист из Германии, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года и чемпион мира Бенедикт Долль выиграл спринт на третьем этапе Кубка мира, проходящем в швейцарском Ленцерхайде. По ходу дистанции он не допустил ни одной ошибки на огневых рубежах.