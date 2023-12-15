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18:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Йоханнес Бе проиграл в спринте на этапе Кубка мира

Пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бе уступил в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Ленцерхайде.

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Источник: РИА "Новости"

Биатлонист из Германии, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года и чемпион мира Бенедикт Долль выиграл спринт на третьем этапе Кубка мира, проходящем в швейцарском Ленцерхайде. По ходу дистанции он не допустил ни одной ошибки на огневых рубежах.

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Йоханнес Бе пришел к финишу вторым и отстал от лидера на 5,4 секунды. Бе допустил один промах на огневом рубеже из положения лежа. Третье место занял немец Филипп Наврат он допустил один промах на первой стрельбе и уступил победителю гонки 36,8 секунды.

На прошлом этапе в австрийском Хохфильцене Бе выиграл гонку преследования.

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