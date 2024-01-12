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13:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная Беларуси выиграла командную гонку на ЧР по биатлону

В Чайковском прошла мужская командная гонка в рамках чемпионата России 2024 года по биатлону.

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Источник: РИА "Новости"

Победу в гонке одержала сборная Беларусь-1 в составе Максима Воробья, Ивана Тулатина, Никиты Лобастова и Дмитрия Лазовского. Спортсмены допустили один промах и преодолели дистанцию за 28.16,2.

Второе место заняла первая команда Тюменской области. Третье место в гонке — у второй сборной Беларуси.

Командная гонка. Мужчины

  1. Беларусь-1 (Воробей, Тулатин, Лобастов, Лазовский) — 28.16,2 (1 промах)
  2. Тюменская область-1 (Поварницын, Истамгулов, Логинов, Гараничев) — отставание 1.33,2 секунды (4).
  3. Беларусь-2 (Данилов, Кошин, Авсеенко, Белько) +1.44,4 (2).

В женской командной гонке победила сборная Свердловской области, в состав которой вошли Ирина Казакевич, Наталия Шевченко, Анастасия Шевченко и Тамара Дербушева.

Из-за неблагоприятного прогноза погоды в выходные в Пермском крае ожидается снег и температура утром на отметке минус 25 по Цельсию — командные гонки были перенесены на 12 января.

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