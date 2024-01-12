Сборная Беларуси выиграла командную гонку на ЧР по биатлону
В Чайковском прошла мужская командная гонка в рамках чемпионата России 2024 года по биатлону.
В Чайковском прошла мужская командная гонка в рамках чемпионата России 2024 года по биатлону.
Победу в гонке одержала сборная Беларусь-1 в составе Максима Воробья, Ивана Тулатина, Никиты Лобастова и Дмитрия Лазовского. Спортсмены допустили один промах и преодолели дистанцию за 28.16,2.
Второе место заняла первая команда Тюменской области. Третье место в гонке — у второй сборной Беларуси.
Командная гонка. Мужчины
В женской командной гонке победила сборная Свердловской области, в состав которой вошли Ирина Казакевич, Наталия Шевченко, Анастасия Шевченко и Тамара Дербушева.
Из-за неблагоприятного прогноза погоды — в выходные в Пермском крае ожидается снег и температура утром на отметке минус 25 по Цельсию — командные гонки были перенесены на 12 января.