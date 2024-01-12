Сборная Беларуси выиграла командную гонку на ЧР по биатлону

Победу в гонке одержала сборная Беларусь-1 в составе Максима Воробья, Ивана Тулатина, Никиты Лобастова и Дмитрия Лазовского. Спортсмены допустили один промах и преодолели дистанцию за 28.16,2.

Второе место заняла первая команда Тюменской области. Третье место в гонке — у второй сборной Беларуси.

Командная гонка. Мужчины

Беларусь-1 (Воробей, Тулатин, Лобастов, Лазовский) — 28.16,2 (1 промах) Тюменская область-1 (Поварницын, Истамгулов, Логинов, Гараничев) — отставание 1.33,2 секунды (4). Беларусь-2 (Данилов, Кошин, Авсеенко, Белько) +1.44,4 (2).

В женской командной гонке победила сборная Свердловской области, в состав которой вошли Ирина Казакевич, Наталия Шевченко, Анастасия Шевченко и Тамара Дербушева.