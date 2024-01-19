Лена Хекки выиграла гонку на 12,5 км на этапе КМ в Антхольце
Это первая победа швейцарки на этапах Кубка мира по биатлону.
Это первая победа швейцарки на этапах Кубка мира по биатлону.
В итальянском Антхольце состоялась женская индивидуальная гонка на 12,5 км в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024. Победительницей стала швейцарская биатлонистка Лена Хекки. Спортсменка не допустила промахов и преодолела дистанцию за 36.49,0.
Второе место заняла биатлонистка из Франции Жюлия Симон, допустившая два промаха и уступившая лидеру 20,2 секунды. Третье место у еще одной француженки — Лу Жанмонно.
Индивидуальная гонка, 12,5 км. Женщины
Это была вторая индивидуальная гонка в сезоне-2023/24, победительницей первой стала итальянка Лиза Витоцци. Следующая индивидуальная гонка будет проведена в рамках чемпионата мира в чешском Нове-Место.