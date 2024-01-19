Лена Хекки выиграла гонку на 12,5 км на этапе КМ в Антхольце

В итальянском Антхольце состоялась женская индивидуальная гонка на 12,5 км в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024. Победительницей стала швейцарская биатлонистка Лена Хекки. Спортсменка не допустила промахов и преодолела дистанцию за 36.49,0.

Второе место заняла биатлонистка из Франции Жюлия Симон, допустившая два промаха и уступившая лидеру 20,2 секунды. Третье место у еще одной француженки — Лу Жанмонно.

Индивидуальная гонка, 12,5 км. Женщины

Лена Хекки (Швейцария) — 36.49,0 (0 промахов). Жюлия Симон (Франция) — отставание 20,2 секунды (2). Лу Жанмонно (Франция) +31,4 (1). Ванесса Фойгт (Германия) +37,2 (0). Юни Арнеклейв (Норвегия) +41,1 (1).