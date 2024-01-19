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19:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Лена Хекки выиграла гонку на 12,5 км на этапе КМ в Антхольце

Это первая победа швейцарки на этапах Кубка мира по биатлону.

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Источник: РИА "Новости"

В итальянском Антхольце состоялась женская индивидуальная гонка на 12,5 км в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024. Победительницей стала швейцарская биатлонистка Лена Хекки. Спортсменка не допустила промахов и преодолела дистанцию за 36.49,0.

Второе место заняла биатлонистка из Франции Жюлия Симон, допустившая два промаха и уступившая лидеру 20,2 секунды. Третье место у еще одной француженки — Лу Жанмонно.

Индивидуальная гонка, 12,5 км. Женщины

  1. Лена Хекки (Швейцария) — 36.49,0 (0 промахов).
  2. Жюлия Симон (Франция) — отставание 20,2 секунды (2).
  3. Лу Жанмонно (Франция) +31,4 (1).
  4. Ванесса Фойгт (Германия) +37,2 (0).
  5. Юни Арнеклейв (Норвегия) +41,1 (1).

Это была вторая индивидуальная гонка в сезоне-2023/24, победительницей первой стала итальянка Лиза Витоцци. Следующая индивидуальная гонка будет проведена в рамках чемпионата мира в чешском Нове-Место.

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