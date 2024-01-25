Экс-главу мирового биатлона пожизненно отстранят за коррупцию
Международный союз биатлонистов пожизненно отстранит от работы на любой должности в организации бывшего главу Андерса Бессеберга и оштрафует на сумму до €100 тыс.
Международный союз биатлонистов пожизненно отстранит от работы на любой должности в организации бывшего главу Андерса Бессеберга и оштрафует на сумму до €100 тыс.
Бессеберг более 25 лет был президентом Международного союза биатлонистов. Судебный процесс над ним начался 9 января. Бессебергу было предъявлено обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год, он обвиняется в получении взяток, в том числе от российских функционеров.
«Мы пришли к выводу, что следует пожизненно запретить ему занимать должности и заниматься деятельностью, а также оштрафовать на сумму до 100 000 евро. Мы также рекомендовали объявить ему выговор», — приводит слова главы независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit Грега Маккенна VG.
Процесс по делу Бессеберга продлится до 16 февраля. Решение по этому делу будет принимать Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
Ранее Бессеберг признался, что пользовался услугами проституток в период нахождения во главе организации.