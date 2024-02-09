Экс-генсек IBU обвинила Александра Тихонова в попытке подкупа

Николь Реш рассказала, что жаловалась бывшему президенту IBU Андерсу Бессебергу на попытка подкупа со стороны экс-главы Союза биатлонистов России Александра Тихонова, но тот оставил ее обращение без внимания.

«Тихонов хотел меня подкупить. Он предложил мне коробку в обмен на то, что я не буду заниматься российскими допинговыми делами. На столе стояла шкатулка, и он сказал, что в ней находятся ценные украшения и что допинговые дела не так уж важны.



Я сразу связалась с Андерсом Бессебергом. Я не помню формулировку, но помню, что позвонила ему и рассказала о том, что произошло. И никаких последствий не было. Он попытался сгладить ситуацию. И он не предпринял никаких действий против Тихонова. Да и на совете директоров этот вопрос никогда не поднимался», — приводит слова Реш VG.

Тихонов отреагировал на эти обвинения.

«Реш больше сказать нечего, кроме обвинений в мою сторону. Она с россиянами не здоровалась. Когда я заходил в офис, она отворачивалась. Чем я ее мог подкупить? Шкатулкой? У меня к ней не было никаких симпатий. Она просто обделенная, никогда не улыбалась. Не буду скрывать, у моей супруги есть очень серьезные украшения. За что я мог подарить что-то Реш? А Родченков говорил, что мы с Кравцовым занесли чемодан денег.



При моем управлении федерация была признана лучшей среди всех стран. Я был признан лучшим президентом. Что мне надо было от Реш, чтобы ее подкупать? Бессеберг говорил, что я создавал много проблем. Это абсолютно глупые заявления», — цитирует Тихонова «Чемпионат».