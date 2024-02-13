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12:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Сидоров сенсационно победил в индивидуальной гонке на Спартакиаде

Российский биатлонист Евгений Сидоров выиграл индивидуальную гонку на Спартакиаде, хоть и не входил в число фаворитов.

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Источник: РИА "Новости"

Сидоров преодолел дистанцию в 20 км за 54 минуты 10,9 секунды, он ни разу не промахнулся на четырех огневых рубежах. Вторым стал белорус Антон Смольский, который отстал от победителя на 27,7 секунды и также не допустил ни одного промаха. Тройку лидеров замкнул Василий Томшин из Санкт-Петербурга, четвертым стал Даниил Серохвостов из Новосибирской области. Белорусские спортсмены участвуют в Спартакиаде вне зачета.

Трехкратный призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов пришел к финишу пятым, он допустил три промаха на огневых рубежах и отстал от победителя на 50,7 секунды.

Сидоров прокомментировал победу в гонке, отметив, что готовился именно к этому старту и работал над стрельбой.

«Это мой второй “ноль” за всю спортивную карьеру, причем именно здесь, в Златоусте. До этого я здесь не допустил промахов в гонке преследования. Думаю, мне помогло, что мы специально готовились к этому старту — на горе Курташ, там мы очень плотно работали со стрельбой, пытались найти ту, что подходит именно мне.

Это важно, потому что там ребята высокого уровня, есть с кем тренироваться и делать спарринги. А что касается финансовой части и других аспектов, то и в регионе у меня тоже все хорошо», — приводит слова Сидорова ТАСС.

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