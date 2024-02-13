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15:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Наталия Шевченко выиграла индивидуальную гонку на Спартакиаде

Также на пьедестал почета попала золовка победительницы Анастасия.

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Источник: РИА "Новости"

В Златоусте (Челябинская область) состоялась биатлонная индивидуальная гонка на 15 км у женщин.

Победу одержала 23-летняя Наталия Шевченко, преодолевшая дистанцию всего с одним промахом на четырех огневых рубежах за 44 минуты 18,9 секунд. Наталия ранее выступала под фамилией Мекрюкова, а в 2022 году сменила фамилию, выйдя замуж за биатлониста Алексея Шевченко.

Второе место у младшей сестры Алексея Шевченко — Анастасии. Она не допустила промахов и отстала от победительницы на 23.2 секунды. Бронзовая медаль — у Виктории Сливко.

Наталия Шевченко перешла из лыж в биатлон только в 2022 году. На Спартакиаде она ранее была восьмой в спринте и четвертой в гонке преследования.

Ранее неожиданным победителем в индивидуальной гонке среди мужчин стал Евгений Сидоров.

Соревнования Спартакиады проходят с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов РФ: Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, а также Краснодарского и Красноярского краев. На Спартакиаде будет разыграно 107 комплектов наград.

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