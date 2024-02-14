На Спартакиаде отменили биатлонные шоу-гонки из-за мороза

Источник: СБР

Мужская и женские стометровки планировали провести в четверг, 15 февраля, в этот день в Златоусте, где проходят биатлонные соревнования, ожидается около минус 25 градусов.

9 февраля в рамках Спартакиады прошла первая часть пролога — биатлонисты соревновались в стрельбе. Стометровки планировались во второй часть пролога, который Союз биатлонистов России начал проводить с нынешнего сезона.