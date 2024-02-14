На Спартакиаде отменили биатлонные шоу-гонки из-за мороза
Шоу-гонки в рамках биатлонного пролога на Спартакиаде отменены из-за мороза, сообщает ТАСС со сслыкой на оргкомитет соревнований.
Шоу-гонки в рамках биатлонного пролога на Спартакиаде отменены из-за мороза, сообщает ТАСС со сслыкой на оргкомитет соревнований.
Мужская и женские стометровки планировали провести в четверг, 15 февраля, в этот день в Златоусте, где проходят биатлонные соревнования, ожидается около минус 25 градусов.
9 февраля в рамках Спартакиады прошла первая часть пролога — биатлонисты соревновались в стрельбе. Стометровки планировались во второй часть пролога, который Союз биатлонистов России начал проводить с нынешнего сезона.
Соревнования Спартакиады проходят с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов РФ: Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, а также Краснодарского и Красноярского краев. На Спартакиаде разыграют 107 комплектов наград.