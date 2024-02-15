Экс-главу мирового биатлона требуют посадить на четыре года
Обвинение запросило для бывшего главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга около четырех лет тюрьмы, а также штраф в размере 1 млн норвежских крон, сообщает VG.
Обвинение запросило для бывшего главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга около четырех лет тюрьмы, а также штраф в размере 1 млн норвежских крон, сообщает VG.
Помимо тюремного заключения и штрафа, Национальный орган по расследованию и судебному преследованию экономических и экологических преступлений Норвегии просит конфисковать у Бессеберга 1,4 млн норвежских крон, охотничьи трофеи и часы, которые фигурируют в обвинительном заключении.
Как сообщает следствие, у них есть 32 случая обмена услугами на сумму не менее 1,7 миллиона норвежских крон. По мнению обвинения, тот факт, что прошло шесть лет с тех пор, как полиция начала расследование в отношении Бессеберга, не является смягчающим обстоятельством.
Судебный процесс над 77-летним Бессебергом, который более 25 лет был президентом IBU, начался 9 января. Бессебергу было предъявлено обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год, он обвиняется в получении взяток, в том числе от российских функционеров.