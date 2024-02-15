Экс-главу мирового биатлона требуют посадить на четыре года

Помимо тюремного заключения и штрафа, Национальный орган по расследованию и судебному преследованию экономических и экологических преступлений Норвегии просит конфисковать у Бессеберга 1,4 млн норвежских крон, охотничьи трофеи и часы, которые фигурируют в обвинительном заключении.

Как сообщает следствие, у них есть 32 случая обмена услугами на сумму не менее 1,7 миллиона норвежских крон. По мнению обвинения, тот факт, что прошло шесть лет с тех пор, как полиция начала расследование в отношении Бессеберга, не является смягчающим обстоятельством.