Йоханнес Бе сравнялся с Фуркадом по числу медалей на Кубке мира

На заключительном этапе Кубка мира в канадском Канморе пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бе выиграл гонку с общего старта. На четырех огневых рубежах он допустил только один промах.

Вторым стал другой норвежец — Йоханнес Дале-Шевдал. Он уступил партнеру по сборной 44,5 секунды с двумя промахами. Третье место у представителя Франции Эмильена Жаклена, проигравший Йоханнесу Бе минуту и 7,2 секунды с тремя штрафными кругами.

Победа в масс-старте принесла в копилку Йоханнеса Бе 151-ю личную медаль в рамках соревнований на Кубке мира по биатлону. Столько же у француза Мартена Фуркада. Лидирует по количеству наград другой норвежский биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален (199).