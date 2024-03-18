Йоханнес Бе сравнялся с Фуркадом по числу медалей на Кубке мира
Пятикратный олимпийский чемпион одержал 85-ю победу в карьере.
Пятикратный олимпийский чемпион одержал 85-ю победу в карьере.
На заключительном этапе Кубка мира в канадском Канморе пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бе выиграл гонку с общего старта. На четырех огневых рубежах он допустил только один промах.
Вторым стал другой норвежец — Йоханнес Дале-Шевдал. Он уступил партнеру по сборной 44,5 секунды с двумя промахами. Третье место у представителя Франции Эмильена Жаклена, проигравший Йоханнесу Бе минуту и 7,2 секунды с тремя штрафными кругами.
Победа в масс-старте принесла в копилку Йоханнеса Бе 151-ю личную медаль в рамках соревнований на Кубке мира по биатлону. Столько же у француза Мартена Фуркада. Лидирует по количеству наград другой норвежский биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален (199).
Также Бе обошел Фуркада по количеству побед в личных гонках. У норвежца стало 85 побед, тогда как у француза — 83. Лидирует тоже Бьорндален, у которого 95 побед.