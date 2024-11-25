Вяльбе: Биатлонисты из Беларуси круче, чем наши

«Мы соревнуемся только с белорусскими спортсменами. Все наши соревнования открыты для них. К сожалению, в лыжных гонках у них нет сильных спортсменов. Только одна единственная девочка, Анна Королева, периодически заезжает у нас в шестерку. Мальчишек у них вообще нет», — сказала Вяльбе в эфире RuTube-канала «Эмпатия Манучи».
«Зато в биатлоне у них сильный состав. Их биатлонисты круче, чем наши в основном. Чем вызвано? Не знаю. Дарья Домрачева подтянула. Когда есть лидер в какой-то команде, сразу появляются люди, показывающие хороший результат. Когда все спортсмены в циклических видах спорта одинаковые, то они как вата. Они могут быть все неплохими, но не за кем бежать, чтобы приблизиться к результатам лидеров», — добавила глава ФЛГР.
Лыжники из Беларуси не завоевали ни одной медали на Зимних Олимпийских играх за всю историю своего участия в соревнованиях. У биатлонистов 11 медалей, из которых 4 — золотые. Дарья Домрачева завоевал три индивидуальные награды высшей пробы и еще одну — в составе женской эстафеты. Вместе с Дарьей на верхнюю ступень пьедестала почета поднимались Надежда Скардино, Ирина Кривко и Динара Алимбекова (ныне — Смольская).
Лыжники и биатлонисты из России и Беларуси отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.