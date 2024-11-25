Вяльбе: Биатлонисты из Беларуси круче, чем наши

«Зато в биатлоне у них сильный состав. Их биатлонисты круче, чем наши в основном. Чем вызвано? Не знаю. Дарья Домрачева подтянула. Когда есть лидер в какой-то команде, сразу появляются люди, показывающие хороший результат. Когда все спортсмены в циклических видах спорта одинаковые, то они как вата. Они могут быть все неплохими, но не за кем бежать, чтобы приблизиться к результатам лидеров», — добавила глава ФЛГР.