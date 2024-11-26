IBU не допустит россиян к соревнованиям до окончания СВО

«Не ожидается никаких действий по вопросу допуска российских и белорусских спортсменов, пока не закончится военный конфликт. Правила соревнований IBU в настоящее время не содержат каких-либо исключений для нейтральных спортсменов», — сообщили в пресс-службе IBU.
Таким образом, россияне не смогут выступить на соревнованиях IBU даже в нейтральном статусе. Пропуск предстоящего сезона лишает российских и белорусских спортсменов возможности завоевать олимпийские лицензии по квотам их национальных федераций. Если их допустят через год, они смогут завоевать индивидуальные путевки, но от одной страны смогут участвовать не более двух биатлонистов и биатлонисток.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от соревнований IBU с марта 2022 года.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 26 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Решение о допуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2026 года будет принято не ранее февраля-марта 2025 года.