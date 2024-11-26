IBU не допустит россиян к соревнованиям до окончания СВО

Таким образом, россияне не смогут выступить на соревнованиях IBU даже в нейтральном статусе. Пропуск предстоящего сезона лишает российских и белорусских спортсменов возможности завоевать олимпийские лицензии по квотам их национальных федераций. Если их допустят через год, они смогут завоевать индивидуальные путевки, но от одной страны смогут участвовать не более двух биатлонистов и биатлонисток.