Губерниев — об Устюгове: Меньше допинг надо жрать

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию на решение о лишении Устюгова золота и бронзы Олимпиады в Ванкувере.
«Апелляционный отдел CAS подтвердил, что Устюгов совершил нарушение антидопинговых правил (ADRV) на основании аномалий, обнаруженных в его биологическом паспорте спортсмена.
Устюгов был подвергнут санкциям в виде четырехлетней дисквалификации. Кроме того, все результаты, достигнутые им в период с 24 января 2010 года до ухода из спорта в конце сезона-2013/14, аннулированы. Сюда входят результаты на зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, где он был удостоен золотой медали в масс-старте и бронзовой медали в мужской эстафете», — говорится в заявлении независимого органа Международного союза биатлонистов (Biathlon Integrity Unit).
Дмитрий Губерниев отреагировал на эту новость.
«Никогда такого не было и вот опять… Мы пожали то, что сами и посеяли. С той стороны все было понятно и ясно, что они медали отнимут, но давайте рассмотрим ситуацию с другой стороны. Где наша спортивная медицина? Где наши паспорта крови? Где наш контроль над спортсменами, если у них с детства или юношества аномальные показатели? Где, в конце концов, наши терапевтические исключения? Это все вопросы риторические. А самое главное — меньше допинг надо жрать! Поэтому, к сожалению, мы что посеяли, то и по пожали», — приводит слова комментатора «Спорт-Экспресс».