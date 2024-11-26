Губерниев — об Устюгове: Меньше допинг надо жрать

«Никогда такого не было и вот опять… Мы пожали то, что сами и посеяли. С той стороны все было понятно и ясно, что они медали отнимут, но давайте рассмотрим ситуацию с другой стороны. Где наша спортивная медицина? Где наши паспорта крови? Где наш контроль над спортсменами, если у них с детства или юношества аномальные показатели? Где, в конце концов, наши терапевтические исключения? Это все вопросы риторические. А самое главное — меньше допинг надо жрать! Поэтому, к сожалению, мы что посеяли, то и по пожали», — приводит слова комментатора «Спорт-Экспресс».