Олимпийская чемпионка по биатлону пропустит сезон из-за травмы

В феврале этого года, после чемпионата мира в Нове-Место, 30-летняя спортсменка во второй раз перенесла операцию на травмированном плече. Изначально прогнозировалось, что Перссон пропустит только стартовую часть сезона, однако ей не удалось восстановиться вовремя.
«Биатлонный сезон начался, но моего старта придется подождать. Конечно, я хотела провести зиму, полную соревнований, но реабилитация требует времени. Чтобы иметь как можно больше шансов на олимпийский сезон следующей зимой, я хочу уделить реабилитации время, необходимое для правильного восстановления тела», — написала Перссон в соцсетях.
Перссон является олимпийской чемпионкой 2022 года и серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в женской эстафете. В минувшем сезоне она заняла 21-е место в общем зачете Кубка мира.
Минувшим летом Линн Перссон вышла замуж и в будущем будет выступать под фамилией Гестблом.