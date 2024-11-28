Олимпийская чемпионка по биатлону пропустит сезон из-за травмы

В феврале этого года, после чемпионата мира в Нове-Место, 30-летняя спортсменка во второй раз перенесла операцию на травмированном плече. Изначально прогнозировалось, что Перссон пропустит только стартовую часть сезона, однако ей не удалось восстановиться вовремя.