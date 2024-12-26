Братья Бе подарили 40 норвежским детям свои медали с Кубка мира

Соревнования проходили недалеко от их родного города Стрюн. Титулованные спортсмены передали награды через своих родителей Клемета и Аслауг.
«Мы надеемся, что подарим детям воспоминания на всю жизнь и тем самым замотивируем их стать теми, за кого мы с Йоханнесом сможем болеть, сидя на диване в старости. Я думаю, что многие из них были приятно удивлены, когда пришли на церемонию награждения. Я видел несколько фотографий и кажется, дети были в полном восторге.
Зачастую на Кубке мира нам вручают медали, когда мы попадаем на подиум. Мы отдаем эти медали детям, которых видим на трибунах. Если мы не можем сделать это сразу, то тогда привозим медали домой и отдаем в лыжный клуб, где мы выросли. Мы убеждены, что это лучшее, что можно сделать с этими наградами», — сказал Тарьей Бе.
Отец одного из детей, получивших медаль от братьев Бе, подчеркнул важность этого жеста.
«С тех пор, как он получил медаль, он больше ни о чем не говорит. Мой ребенок на седьмом небе от счастья. Я думаю, нужно быть очень щедрым человеком, чтобы отдать то, над чем Йоханнес и Тарьей так усердно работали на протяжении многих лет. Они очень много значат для нашего города, и мы гордимся тем, что в нашей стране живут два лучших биатлониста в истории», — сказал он.
36-летний Тарьей является трехкратным олимпийским чемпионом в эстафетах и 11-кратным чемпионом мира. 31-летний Йоханнес пять раз становился победителем Олимпийских игр и 20 раз становился чемпионом мира. В общей сложности братья Бе 347 раз финишировали на подиуме на этапах Кубка мира, в том числе 204 раза — на индивидуальных гонках.
После трех этапов нынешнего сезона Йоханнес возглавляет общий зачет Кубка мира, а Тарьей идет на 11-м месте. Братья Бе финишировали на подиуме в заключительной гонке 2024 года в Анси (Франция) — Тарьей одержал победу в масс-старте, а Йоханнес пришел к финишу третьим.
Йоханнес и Тарьей Бе планируют завершить карьеру в 2026 году после Олимпийских игр в Милане и Кортине-д’Ампеццо.