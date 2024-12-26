Братья Бе подарили 40 норвежским детям свои медали с Кубка мира

«Мы надеемся, что подарим детям воспоминания на всю жизнь и тем самым замотивируем их стать теми, за кого мы с Йоханнесом сможем болеть, сидя на диване в старости. Я думаю, что многие из них были приятно удивлены, когда пришли на церемонию награждения. Я видел несколько фотографий и кажется, дети были в полном восторге.



Зачастую на Кубке мира нам вручают медали, когда мы попадаем на подиум. Мы отдаем эти медали детям, которых видим на трибунах. Если мы не можем сделать это сразу, то тогда привозим медали домой и отдаем в лыжный клуб, где мы выросли. Мы убеждены, что это лучшее, что можно сделать с этими наградами», — сказал Тарьей Бе.