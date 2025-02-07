Губерниев: Я добью ослабленную Канаду

В октябре 2022 года российский журналист и телеведущий был внесен североамериканской страной в санкционный список как «лицо, причастное к распространению российской дезинформации и пропаганды».
«Персональные санкции от Канады могут повлиять на мою жизнь только применительно этой страны. Я не могу туда въехать, хотя очень люблю эту страну. Еще есть Латвия и Украина, но эти две страны меня не волнуют совсем. А вот решением канадских властей оскорблен до глубины души. Уже говорил, что буду с ними судиться и одержу яркую победу. Трюдо, видите, уже испугался и уходит, но будет следующий премьер. Они сильно ослабли на фоне решений Трампа, поэтому я их добью. Они будут извиняться и говорить: “Мы были сильно неправы”. Я уже договорился с агентством, которое занимается такими вещами. Это большая контора, у которой есть опыт, в том числе и положительный, и мы их победим. Считаю, что это несправедливая, бредовая и очень странная история», — цитирует Губерниева Sport24,
«Эти санкции от Канады и отменят, потому что я все для этого сделаю. Не я же один под этими санкциями. Третьяк еще есть, который, представляете, как Канаде насолил еще в 1981 году. Он начал им солить еще в 1972 на Суперсерии, а в 1981 продолжил, когда мы выиграли 8:1. Думаю, с той поры они на него и закусились, когда он был признан лучшим игроком кубка Канады. Они тогда-то нам приз не отдали, проявили слабость. Поэтому мы с Владиславом Александровичем будем действовать в стиле Сергея Шепелева, героя того матча 1981 года — наколотим им кучу шайб», — добавил Губерниев.