Губерниев: Я добью ослабленную Канаду

«Персональные санкции от Канады могут повлиять на мою жизнь только применительно этой страны. Я не могу туда въехать, хотя очень люблю эту страну. Еще есть Латвия и Украина, но эти две страны меня не волнуют совсем. А вот решением канадских властей оскорблен до глубины души. Уже говорил, что буду с ними судиться и одержу яркую победу. Трюдо, видите, уже испугался и уходит, но будет следующий премьер. Они сильно ослабли на фоне решений Трампа, поэтому я их добью. Они будут извиняться и говорить: “Мы были сильно неправы”. Я уже договорился с агентством, которое занимается такими вещами. Это большая контора, у которой есть опыт, в том числе и положительный, и мы их победим. Считаю, что это несправедливая, бредовая и очень странная история», — цитирует Губерниева Sport24,