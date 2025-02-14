Жюстин Бреза-Буше завоевала золото в спринте на ЧМ по биатлону

14 февраля в рамках чемпионата мира в швейцарском Ленцерхайде состоялась гонка в женском спринте на 7,5 км. Заезд выиграла француженка Жюстин Бреза-Буше, преодолевшая дистанцию за 22 минуты 8,7 секунды. Второе место заняла немка Франциска Пройс (отставание 9,8 секунды; один промах). Третьей стала финка Суви Минккинен (+10,0; 0).
Жюстин Бреза-Буше является олимпийской чемпионкой 2022 года в масс-старте. Биатлонистка не была включена в состав смешанной эстафетной команды на этом мировом первенстве. Сборная Франции в составе Жюли Симон, Лу Жанмонно, Эрика Перро и Эмильена Жаклена стала чемпионом мира.
В субботу, 15 февраля, состоится гонка у мужчин в спринте на дистанции 10 км. Начало соревнования — в 17:05 по московскому времени.
Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).