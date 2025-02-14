Жюстин Бреза-Буше завоевала золото в спринте на ЧМ по биатлону

Жюстин Бреза-Буше является олимпийской чемпионкой 2022 года в масс-старте. Биатлонистка не была включена в состав смешанной эстафетной команды на этом мировом первенстве. Сборная Франции в составе Жюли Симон, Лу Жанмонно, Эрика Перро и Эмильена Жаклена стала чемпионом мира.