Губерниев: В биатлоне и лыжах жду лишь половинчатое возвращение

Накануне шведский телеканал SVT сообщил, что МОК призвал федерации по зимним видам спорта допустить россиян до квалификационных турниров к Играм‑2026.
Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что даже в случае допуска российских спортсменов до квалификационных турниров Олимпийских игр 2026 года, возвращение как минимум в лыжах и биатлоне получится половинчатым.
«Давайте смотреть на ситуацию трезво. Даже если гипотетически Международный союз биатлонистов (IBU) внемлет рекомендациям МОК, дальше возникает вопрос государств, которые проводят соревнования. Получается, что мы как минимум в половине турниров принять участия не сможем. Смотрите: Швеция — мимо, Норвегия — мимо, Финляндия — мимо. Франция и Италия — да, Швейцария — может быть, Германия — скорее да, чем нет. Вы же понимаете, что антироссийское лобби как минимум в скандинавских странах очень большое. Поэтому если мы вернемся в тот же биатлон, то в половине этапов Кубка мира участвовать не сможем, потому что эти страны нам просто визы не дадут. И лыжи — то же самое», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».