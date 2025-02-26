Губерниев: В биатлоне и лыжах жду лишь половинчатое возвращение

«Давайте смотреть на ситуацию трезво. Даже если гипотетически Международный союз биатлонистов (IBU) внемлет рекомендациям МОК, дальше возникает вопрос государств, которые проводят соревнования. Получается, что мы как минимум в половине турниров принять участия не сможем. Смотрите: Швеция — мимо, Норвегия — мимо, Финляндия — мимо. Франция и Италия — да, Швейцария — может быть, Германия — скорее да, чем нет. Вы же понимаете, что антироссийское лобби как минимум в скандинавских странах очень большое. Поэтому если мы вернемся в тот же биатлон, то в половине этапов Кубка мира участвовать не сможем, потому что эти страны нам просто визы не дадут. И лыжи — то же самое», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».