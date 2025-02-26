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Тренер сборной Латвии уволился после скандала с Расторгуевым

Тренер сборной Латвии по биатлону Илмарс Брицис подал в отставку после конфликта с серебряным призером ЧМ-2024 Андреем Расторгуевым. Об этом сообщает Latvijas Avīze.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Во время ЧМ-2025, который завершился на прошлой неделе в швейцарском Ленцерхайде, Брицис пришел в гостиничный номер спортсмена, обвинил его в краже лыж и избил. Во время драки тренер разбил ему нос и сломал палец. Расторгуев заявил, что Брицис был в «неадекватном состоянии» и отказался возвращаться в сборную, пока он не покинет тренерский штаб.

Латвийская федерация биатлона (LBF) потребовала от обоих участников конфликта письменное объяснение ситуации. Полиция Латвии начала проверку инцидента. Позднее Латвийский олимпийский комитет (LOK) сообщил, что получил от Брициса заявление с просьбой уволить его по собственному желанию.

Брицис является самым титулованным латвийским биатлонистом за всю историю. На его счету две бронзовые медали чемпионатов мира (2001, 2005) и семь подиумов на этапах Кубка мира. Брицис закончил спортивную карьеру в 2018 году в возрасте 47 лет и перешел на тренерскую работу.

Расторгуев завоевал серебряную медаль в масс-старте и финишировал четвертым в индивидуальной гонке на чемпионате мира 2024 года в Нове-Место. Также 36-летний биатлонист является двукратным чемпионом Европы (2014, 2018).