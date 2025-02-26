Тренер сборной Латвии уволился после скандала с Расторгуевым

Во время ЧМ-2025, который завершился на прошлой неделе в швейцарском Ленцерхайде, Брицис пришел в гостиничный номер спортсмена, обвинил его в краже лыж и избил. Во время драки тренер разбил ему нос и сломал палец. Расторгуев заявил, что Брицис был в «неадекватном состоянии» и отказался возвращаться в сборную, пока он не покинет тренерский штаб.