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Каплина выиграла гонку преследования на ЧР по биатлону

Российская биатлонистка Елизавета Каплина стала победительницей гонки преследования в рамках чемпионата России в Ханты‑Мансийске.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Спортсменка, стартовавшая со второй позиции, преодолела дистанцию в 10 км за 28 минуты 43,7 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла Кристина Резцова, которая проиграла победительнице 18,1 секунды с двумя промахами. Третьей стала Полина Плюснина (+23,5; 2), которая накануне выиграла золото в спринте.

В рамках чемпионата России 29 марта состоятся мужские и женские эстафеты.

Биатлон. Чемпионат России-2025. Гонка преследования. Женщины.

  1. Елизавета Каплина — 28.43,7 (два промаха);
  2. Кристина Резцова — +18,1 (2);
  3. Полина Плюснина — +23,5 (2).