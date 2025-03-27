Каплина выиграла гонку преследования на ЧР по биатлону

Спортсменка, стартовавшая со второй позиции, преодолела дистанцию в 10 км за 28 минуты 43,7 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла Кристина Резцова, которая проиграла победительнице 18,1 секунды с двумя промахами. Третьей стала Полина Плюснина (+23,5; 2), которая накануне выиграла золото в спринте.