Каплина выиграла гонку преследования на ЧР по биатлону

Спортсменка, стартовавшая со второй позиции, преодолела дистанцию в 10 км за 28 минуты 43,7 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла Кристина Резцова, которая проиграла победительнице 18,1 секунды с двумя промахами. Третьей стала Полина Плюснина (+23,5; 2), которая накануне выиграла золото в спринте.
В рамках чемпионата России 29 марта состоятся мужские и женские эстафеты.
Биатлон. Чемпионат России-2025. Гонка преследования. Женщины.
- Елизавета Каплина — 28.43,7 (два промаха);
- Кристина Резцова — +18,1 (2);
- Полина Плюснина — +23,5 (2).