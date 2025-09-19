Олимпийский чемпион по биатлону сломал руку на футболе

«Сломанная рука не входила в мои планы с участием на футбольном турнире в субботу, но я отношусь к этому с улыбкой и надеюсь, что восстановление пойдет быстро! В этом году больше не буду играть в футбол, но надеюсь быть готовым как раз к своему первому охотничьему сезону», — написал Бе в соцсетях.
Напомним, Йоханнес Бе завершил карьеру по итогам домашнего этапа Кубка мира — 2025/26 в Холменколлене. Он закончил сезон на втором месте в общем зачете.
Ранее Йоханнес заявил, что он и его брат Тарьей могут возобновить карьеры ради участия в Олимпийских играх.
«Может быть, мы вернемся, чтобы участвовать в Олимпийских играх», — сказал он зрителям, слова биатлониста приводит издание Ski‑Nordique.
Йоханнес Бе является пятикратным победителем Олимпийских игр, пятикратным обладателем Кубка мира, 22-кратным чемпионом мира. Его брат Тарьей —, трехкратный олимпийский чемпион в эстафетах и трехкратный призер Олимпийских игр, 12-кратный чемпион мира (десять раз в эстафетах и дважды в личных гонках).
Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортине д’Ампеццо с 6-го по 22 февраля.