Во Франции биатлонистку поймали на порче чужой винтовки

Как сообщает Dicodusport, биатлонистка сборной Франции Жанна Ришар намеренно поменяла настройки винтовки партнерши по команде Осеан Мишлон в концовке прошлого сезона.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По данным источника, инцидент произошел на одном из этапов Кубка мира. Ришар отвергала обвинения в свой адрес, но позднее пропустила начало летней подготовки к сезону. Отмечается, что инцидент с винтовкой мог послужить причиной пропуска тренировок. Позднее ситуация была урегулирована.

По итогам Кубка мира в сезоне-2024/2025 Жанна Ришар оказалась на пятом месте в общем зачете. Спортсменка, известная под прозвищем Ричи, регулярно поднималась на подиум в индивидуальных гонках и эстафетах. СМИ выдвинули гипотезу, что Ришар пыталась повлиять на результаты Осеан Мишлон, так как боролась с соотечественницей за лидерство в молодежном зачете Кубка мира. Осеан Мишлон обошла Жанну всего на пять очков и завоевала синюю майку лучшей биатлонистки мира в возрасте до 23 лет.

Это не первый скандал в женской сборной Франции по биатлону. Ранее Федерация лыжного спорта Франции (FFS) на месяц отстранила от соревнований призера Олимпийских игр по биатлону Жюлию Симон. В октябре она получила условный срок за кражу у партнерши по сборной Жюстин Бреза-Буше.

По данным французских СМИ, из-за скандала с Симон и Ришар главный тренер женской сборной Франции по биатлону Сирил Бурде может в ближайшее время оставить занимаемую должность.