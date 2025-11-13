Во Франции биатлонистку поймали на порче чужой винтовки

По итогам Кубка мира в сезоне-2024/2025 Жанна Ришар оказалась на пятом месте в общем зачете. Спортсменка, известная под прозвищем Ричи, регулярно поднималась на подиум в индивидуальных гонках и эстафетах. СМИ выдвинули гипотезу, что Ришар пыталась повлиять на результаты Осеан Мишлон, так как боролась с соотечественницей за лидерство в молодежном зачете Кубка мира. Осеан Мишлон обошла Жанну всего на пять очков и завоевала синюю майку лучшей биатлонистки мира в возрасте до 23 лет.