Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Осужденная за кражу биатлонистка впервые выступит на Кубке мира

Титулованная французская биатлонистка Жюлия Симон вошла в заявку национальной команды на второй этап Кубка мира, который пройдет в австрийском Хохфильцене, сообщает Nordic Magazine.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Пресс-служба IBU

Соревнования пройдут с 12-го по 14 декабря.

Кроме Симон в заявку сборной Франции попали: Жюстин Бреза-Буше, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жанна Ришар, Жилонн Гигонна и Камиль Бене.

В начале ноября Федерация лыжного спорта Франции отстранила 29-летнюю Симон от соревнований на месяц. Также она должна будет в течение полугода выплатить FFS штраф в размере 30 тысяч евро, 15 из которых — условно. В октябре Симон получила условный срок за преступление, совершенное по отношению к партнерше по сборной Жюстин Бреза-Буше.

10-кратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Симон призналась в совершении кражи кредитной карты у Бреза-Буше. Жюлия без ведома Жюстин воспользовалась ее картой и сделала несколько покупок в интернет-магазинах, потратив в целом больше тысячи евро. Известно, что от аналогичных действий Симон пострадали еще два человека. Расследование по этому делу велось с 2023 года, все это время Симон не признавала своей вины и говорила, что ее личность использовали мошенники.

Биатлонистка принесла извинения потерпевшим.