Осужденная за кражу биатлонистка впервые выступит на Кубке мира

Соревнования пройдут с 12-го по 14 декабря.
Кроме Симон в заявку сборной Франции попали: Жюстин Бреза-Буше, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жанна Ришар, Жилонн Гигонна и Камиль Бене.
В начале ноября Федерация лыжного спорта Франции отстранила 29-летнюю Симон от соревнований на месяц. Также она должна будет в течение полугода выплатить FFS штраф в размере 30 тысяч евро, 15 из которых — условно. В октябре Симон получила условный срок за преступление, совершенное по отношению к партнерше по сборной Жюстин Бреза-Буше.
10-кратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Симон призналась в совершении кражи кредитной карты у Бреза-Буше. Жюлия без ведома Жюстин воспользовалась ее картой и сделала несколько покупок в интернет-магазинах, потратив в целом больше тысячи евро. Известно, что от аналогичных действий Симон пострадали еще два человека. Расследование по этому делу велось с 2023 года, все это время Симон не признавала своей вины и говорила, что ее личность использовали мошенники.
Биатлонистка принесла извинения потерпевшим.