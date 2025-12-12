Татьяна Тарасова отреагировала на слова биатлонистов из Швеции

Ранее серебряный призер Олимпиады-2018 в эстафете Анна Магнуссон заявила, что россиянам рано участвовать в Играх. Олимпийский чемпион по биатлону в эстафете Себастьян Самуэльссон сказал, что в мировом биатлоне не должно быть россиян.
Татьяна Тарасова эмоционально отреагировала на такую позицию шведских биатлонистов.
«А почему они так говорят? Надо, чтобы они аргументировали. Без аргументов — это сплетни. В сплетнях мы не участвуем, мы должны участвовать в соревнованиях. И не им решать. У них есть мнение, и у нас есть мнение. Нас незаконно отстранили, нет такого закона», — передает слова Тарасовой ТАСС.
«Мы потеряли все наши квоты, которые заработали трудом. Еще мы должны отвечать шведской девочке, которая считает, что нам рано ехать на Олимпиаду? Они все места свои посчитали и считают, что русские отнимут их места. Они боятся за свои позиции, поэтому нас и отстранили, чтобы дать возможность другим странам подниматься на пьедесталы. Мы всегда были достойными сынами своей Родины и приносили медали. Надеюсь, что еще будем приносить», — добавила Тарасова.
Союз биатлонистов России (СБР) и Паралимпийский комитет России (ПКР) подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по решению о недопуске нейтральных спортсменов на квалификации к Олимпиаде.
Ранее суд уже удовлетворил подобный запрос от российских лыжников, признав неправомерным отстранение российских лыжников от турниров.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут
Татьяна Тарасова — дочь советского хоккейного тренера, заслуженного тренера СССР Анатолия Тарасова. В 2008 году Тарасова была введена в Зал славы мирового фигурного катания.
Ее подопечные выиграли множество наград на чемпионатах Европы и мира, а также Олимпийских играх. Под руководством Тарасовой тренировались Алексей Ягудин, Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Илья Кулик, Оксана Грищук и Евгений Платов.