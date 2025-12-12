Татьяна Тарасова отреагировала на слова биатлонистов из Швеции

«Мы потеряли все наши квоты, которые заработали трудом. Еще мы должны отвечать шведской девочке, которая считает, что нам рано ехать на Олимпиаду? Они все места свои посчитали и считают, что русские отнимут их места. Они боятся за свои позиции, поэтому нас и отстранили, чтобы дать возможность другим странам подниматься на пьедесталы. Мы всегда были достойными сынами своей Родины и приносили медали. Надеюсь, что еще будем приносить», — добавила Тарасова.