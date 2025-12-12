Лу Жанмонно выиграла спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Лу Жанмонно преодолела дистанцию 7,5 км за 19 минут 59,4 секунды, не допустив ни одного промаха. Второй стала представительница Норвегии Марен Киркейде (+15,3 секунды; 1 промах). Третье место заняла шведка Анна Магнуссон (+16,1; 0 промахов).
Магнуссон возглавила женский зачет Кубка мира. Прошедшая гонка стала первой для француженки Жюли Симон после месячной дисквалификации, полученной после того, как она была осуждена за кражу. 10-кратная чемпионка мира заняла 19-е место в первой гонке после скандального отстранения.
В субботу, 13 декабря, состоятся мужская гонка преследования и женская эстафета.
Кубок мира по биатлону. 2-й этап. Хохфильцен. Спринт 7,5 км. Женщины
- Лу Жанмонно (Франция) — 19 минут 59,4 секунды (0 промахов)
- Марен Киркейде (Норвегия) +15,3 (1)
- Анна Магнуссон (Швеция) +16,1 (1)
- Доротея Вирер (Италия) +27,9 (0)
- Эми Басерга (Швейцария) +32,3 (0)