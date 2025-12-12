Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лу Жанмонно выиграла спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Французская биатлонистка Лу Жанмонно стала победительницей спринта на 7,5 км на втором этапе Кубка мира. Соревнования проходят в австрийском Хохфильцене.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Лу Жанмонно преодолела дистанцию 7,5 км за 19 минут 59,4 секунды, не допустив ни одного промаха. Второй стала представительница Норвегии Марен Киркейде (+15,3 секунды; 1 промах). Третье место заняла шведка Анна Магнуссон (+16,1; 0 промахов).

Магнуссон возглавила женский зачет Кубка мира. Прошедшая гонка стала первой для француженки Жюли Симон после месячной дисквалификации, полученной после того, как она была осуждена за кражу. 10-кратная чемпионка мира заняла 19-е место в первой гонке после скандального отстранения.

В субботу, 13 декабря, состоятся мужская гонка преследования и женская эстафета.

Кубок мира по биатлону. 2-й этап. Хохфильцен. Спринт 7,5 км. Женщины

  1. Лу Жанмонно (Франция) — 19 минут 59,4 секунды (0 промахов)
  2. Марен Киркейде (Норвегия) +15,3 (1)
  3. Анна Магнуссон (Швеция) +16,1 (1)
  4. Доротея Вирер (Италия) +27,9 (0)
  5. Эми Басерга (Швейцария) +32,3 (0)