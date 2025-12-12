Лу Жанмонно выиграла спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Магнуссон возглавила женский зачет Кубка мира. Прошедшая гонка стала первой для француженки Жюли Симон после месячной дисквалификации, полученной после того, как она была осуждена за кражу. 10-кратная чемпионка мира заняла 19-е место в первой гонке после скандального отстранения.