Назван состав сборной России на Кубок Содружества в Беларуси

Соревнования пройдут с 22 по 26 января в спортивном комплексе «Раубичи» под Минском. Всего на этап заявлены 36 биатлонистов.
Мужчины: Эдуард Латыпов, Кирилл Бажин, Олег Домичек, Дмитрий Евменов, Роман Канаровский, Ярослав Конкин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Карим Халили, Александр Поварницын, Александр Корнев, Вячеслав Малеев, Савелий Коновалов, Иван Колотов, Ильназ Мухамедзянов, Евгений Сидоров, Михаил Стребко, Даниил Усов.
Женщины: Кристина Резцова, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Виктория Сливко, Виктория Метеля, Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Анастасия Халили, Юлия Коваленко, Мария Болдырева, Елизавета Бурундукова, Светлана Миронова, Елизавета Суханова, Инна Терещенко, Анастасия Томшина, Екатерина Мошкова, Анастасия Гришина, Елизавета Фролова.
Первые три этапа Кубка Содружества прошли в Сочи, Ханты-Мансийск и Чайковском (Пермский край). Общий зачет у мужчин возглавляет Антон Смольский (Беларусь), у женщин — Кристина Резцова (Россия).