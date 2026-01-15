Французские биатлонисты выиграли эстафету на Кубке мира

Команда в составе Фабьена Клода, Эмильена Жаклена, Кентена Фийона-Майе и Эрика Перро преодолела дистанцию за 1 час 8 минут 58,1 секунды. Одержать победу в соревнованиях французам не помешал штрафной круг, на который зашел Фабьен Клод на первом этапе эстафеты.
Второе место заняла сборная Норвегии, которую представляли Йоханнес Дале-Шевдал, Стурла Легрейд, Мартин Ульдал и Ветле Шостад Кристиансен. Они воспользовались 7 дополнительными патронами и уступили победителям 6,2 секунды.
Бронзовые медали завоевали немецкие спортсмены Юстус Штрелов, Данило Ритмюллер, Давид Цобель и Филипп Наврат (отставание — 7,9 секунды; 5 доппатронов).
Необходимо отметить неожиданное пятое место сборной Эстонии в прошедшей эстафете. Эстонцы отстали от победителей на 38 секунд, по ходу эстафеты они взяли лишь четыре дополнительных патрона.
Днем ранее в женской эстафете победу одержали норвежские биатлонистки. Серебряными призерами стали итальянки, бронзовыми — шведки.