Французские биатлонисты выиграли эстафету на Кубке мира

Команда в составе Фабьена Клода, Эмильена Жаклена, Кентена Фийона-Майе и Эрика Перро преодолела дистанцию за 1 час 8 минут 58,1 секунды. Одержать победу в соревнованиях французам не помешал штрафной круг, на который зашел Фабьен Клод на первом этапе эстафеты.