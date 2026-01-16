Ханна Эберг выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

30-летняя Ханна Эберг преодолела дистанцию в 7,5 км за 19 минут 10,7 секунды, не допустив ни одного промаха. Она обогнала французскую биатлонистку Лу Жанмонно на 7,5 секунд. Тройку лидеров замкнула представительнице Италии Лизе Виттоцци, которая также не допустила ни одного промаха (1+1,7).
Для двукратной олимпийской чемпионки победа в спринте стала 13-й в карьере на Кубке мира.
Соревнования проходят в немецком Рупольдинге. В субботу, 17 января, состоится спринт у мужчин. Начало гонки — в 16.30 по московскому времени.