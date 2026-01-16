Ханна Эберг выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

30-летняя Ханна Эберг преодолела дистанцию в 7,5 км за 19 минут 10,7 секунды, не допустив ни одного промаха. Она обогнала французскую биатлонистку Лу Жанмонно на 7,5 секунд. Тройку лидеров замкнула представительнице Италии Лизе Виттоцци, которая также не допустила ни одного промаха (1+1,7).