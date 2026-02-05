41-летняя Анастасия Кузьмина оценила свои шансы на медаль ОИ

«Пока что сезон Кубка мира принес несколько больших разочарований, особенно на стрельбище, несмотря на огромную проделанную работу. Моя главная цель заключалась в том, чтобы показать, что я могу стрелять чисто. Перед олимпийским сезоном я полностью сменила винтовку, и это было похоже на обучение стрельбе заново. Сейчас, когда стрельба технически отточена, самая большая проблема — это доверие своей мышечной памяти и сохранение спокойствия во время соревнований», — приводит слова Кузьминой сайт IBU.