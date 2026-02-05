41-летняя Анастасия Кузьмина оценила свои шансы на медаль ОИ

Трехкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина высказалась о своем выступлении в сезоне-2025/2026 на этапах Кубка мира.
«Пока что сезон Кубка мира принес несколько больших разочарований, особенно на стрельбище, несмотря на огромную проделанную работу. Моя главная цель заключалась в том, чтобы показать, что я могу стрелять чисто. Перед олимпийским сезоном я полностью сменила винтовку, и это было похоже на обучение стрельбе заново. Сейчас, когда стрельба технически отточена, самая большая проблема — это доверие своей мышечной памяти и сохранение спокойствия во время соревнований», — приводит слова Кузьминой сайт IBU.
«Моя форма неуклонно улучшается, но в биатлоне стрельба имеет решающее значение. Главная цель — найти баланс между результатами на трассе и стрельбе в нужный момент. Мечтать о медалях сложно, потому что конкуренция очень жесткая, но моя задача — овладеть обоими аспектами одновременно», — добавила Кузьмина.
В 2019 году Кузьмина ушла из спорта, но приняла решение вернуться четыре года спустя лет. Анастасия Кузьмина — старшая сестра завершившего карьеру российского биатлониста Антона Шипулина. Представительница Словакии побеждала на Олимпийских играх на спринтерских дистанциях в Ванкувере-2010 и Сочи-2014, а также в масс-старте в Пхенчхане-2018.
В январе 2026 года Елисея Кузьмина, 18-летнего сына Анастасии, не включили в состав сборной Словакии по лыжным гонкам на Игры-2026.