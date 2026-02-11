Жулия Симон завоевала золото ОИ-2026 в индивидуальной гонке

Бронзовая медаль болгарской биатлонистки стала неожиданностью. Лучшим результатом Христовой в карьере в гонке Кубка мира является 23-е место. В последний раз биатлонистка из Болгарии завоевывала медаль в биатлоне — в 2002 году в Солт-Лейк-Сити. Болгария завоевала уже вторую медаль на нынешних Играх, ранее сноубордист Тервел Замфиров стал третьим в параллельном гигантском слаломе. До этого последняя медаль на зимних Играх была у Болгарии в Турине-2006.