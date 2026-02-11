Жулия Симон завоевала золото ОИ-2026 в индивидуальной гонке

Симон допустила один промах на четырех огневых рубежах и финишировала с результатом 41 минута 15,6 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Лу Жанмонно (отставание — 53,1 секунды; 2 промаха), тройку призеров замкнула Лора Христова из Болгарии (+1.04,5; 0).
Жулия Симон стала двукратной олимпийской чемпионкой 2026 года. 8 февраля она в составе сборной Франции выиграла смешанную эстафету.
Симон 29 лет. На ее счету 10 золотых медалей чемпионатов мира. Также француженка является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в смешанной эстафете. В сезоне-2022/23 спортсменка стала обладательницей Кубка мира. В 2025 году ее приговорили к трем месяцам условного заключения по делу о мошенничестве с банковской картой.
Лу Жанмонно 27 лет. 8 февраля она, как и Симон, в составе сборной Франции выиграла смешанную эстафету. В сезоне-2025/26 она с отрывом более чем в 200 очков лидирует в Кубке мира.
Бронзовая медаль болгарской биатлонистки стала неожиданностью. Лучшим результатом Христовой в карьере в гонке Кубка мира является 23-е место. В последний раз биатлонистка из Болгарии завоевывала медаль в биатлоне — в 2002 году в Солт-Лейк-Сити. Болгария завоевала уже вторую медаль на нынешних Играх, ранее сноубордист Тервел Замфиров стал третьим в параллельном гигантском слаломе. До этого последняя медаль на зимних Играх была у Болгарии в Турине-2006.
В пятницу, 13 февраля, на Олимпиаде состоится мужская спринтерская гонка на 10 км.
Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Индивидуальная гонка. 15 км. Женщины
- Жулия Симон (Франция) — 41.15,6.
- Лу Жанмонно (Франция) — отставание 53,1.
- Лора Христова (Болгария) — отставание 1.04,5.