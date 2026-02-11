CAS отклонил иск итальянской биатлонистки, провалившей допинг-тест

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иск биатлонистки Ребекки Пасслер из олимпийской сборной Италии, провалившей допинг-тест. Об этом сообщается на сайте организации.
Итальянское антидопинговое агентство (NADO Italia) времнно отстранило Пасслер после обнаружения в ее допинг-пробе летрозола, используемого для снижения уровня эстрогена, вызванного приемом анаболических стероидов, а также метанола. Спортсменка обратилась в CAS с требованием допустить ее до участия в домашней Олимпиаде из-за отсутствия умысла и халатности. Этот препарат чаще всего используется для лечения рака.
Выездная панель CAS постановила, что не может рассмотреть заявление Пасслер из-за того, что спортсменка первоначально не обажловала вердикт в арбитраже, что имеет право сделать до 12 февраля.
Итальянской спортсменке 24 года. Она завоевала семь медалей чемпионатов мира, включая золото в эстафете. На Кубке мира она дважды брала бронзу в эстафете. В текущем сезоне Кубка мира Пасслер занимает 33-е место в общем зачете.
Зимние Олимпийские игры 2026 года проходят в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.