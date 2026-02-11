CAS отклонил иск итальянской биатлонистки, провалившей допинг-тест

Итальянское антидопинговое агентство (NADO Italia) времнно отстранило Пасслер после обнаружения в ее допинг-пробе летрозола, используемого для снижения уровня эстрогена, вызванного приемом анаболических стероидов, а также метанола. Спортсменка обратилась в CAS с требованием допустить ее до участия в домашней Олимпиаде из-за отсутствия умысла и халатности. Этот препарат чаще всего используется для лечения рака.