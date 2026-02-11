Экс-тренер российских биатлонисток помог болгарке завоевать медаль на ОИ

«С самого начала я чувствовала, что от него исходит уверенность. Он всех нас очень сильно вдохновлял, говорил, что мы способны на хороший результат на Олимпийских играх. И это было нашей целью. Так что он вдохновил меня на этот результат», — сказала биатлонистка ТАСС.