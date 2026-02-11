Экс-тренер российских биатлонисток помог болгарке завоевать медаль на ОИ

Немецкий тренер по биатлону Вольфганг Пихлер, который был тренером женской сборной России по биатлону с 2011 по 2014 год, заявил, что медаль болгарки Лоры Христовой — это самая большая неожиданность в его карьере.
«Я выиграл много медалей, но должен сказать, что эту я очень высоко оцениваю. Теперь могу ходить с высоко поднятой головой. Я говорил, что мы не планируем возвращаться с Олимпиады без медали, но, конечно, я все равно остаюсь реалистом. Это большой успех», — сказал тренер.
По словам Вольфганга, это его последняя Олимпиада, потому что ему стоит поберечь свое здоровье.
«Мне уже 71 год, а для этой работы требуется много энергии. Не забывайте, что после сердечного приступа [в 2020 году] я был в коме, так что мне нужно беречь себя», — добавил Пихлер ТАСС.
Сама Христова отметила вклад Пихлера в ее медаль.
«С самого начала я чувствовала, что от него исходит уверенность. Он всех нас очень сильно вдохновлял, говорил, что мы способны на хороший результат на Олимпийских играх. И это было нашей целью. Так что он вдохновил меня на этот результат», — сказала биатлонистка ТАСС.
22-летняя Христова, которая занимает 73-е место в Кубке мира в этом сезоне, неожиданно завоевала бронзу в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Милане и Кортине.