Бьорндален назвал фаворитов мужской эстафеты по биатлону

«Это будет тяжелая гонка, и есть две страны, которые являются явными фаворитами на победу, это Норвегия и Франция. Я надеюсь, что борьба будет очень напряжённой. Думаю, что победить может Норвегия и Франция, а на третьем месте, по-моему, окажется Германия, которая будет хорошо стрелять», — сказал Бьорндален в интервью Okko.
Мужская эстафета пройдет во вторник, 17 февраля. Начало — в 16:30 по московскому времени.
В составе сборной Норвегии примут участие Мартин Улдаль, Йохан-Олав Ботн, Стурла Легрейд и Ветле Шестад Кристиансен. Тренерский штаб французов оставил свой выбор на следующем составе: Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе и Эрик Перро.