Бьорндален назвал фаворитов мужской эстафеты по биатлону

«Это будет тяжелая гонка, и есть две страны, которые являются явными фаворитами на победу, это Норвегия и Франция. Я надеюсь, что борьба будет очень напряжённой. Думаю, что победить может Норвегия и Франция, а на третьем месте, по-моему, окажется Германия, которая будет хорошо стрелять», — сказал Бьорндален в интервью Okko.