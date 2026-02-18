Французские биатлонистки завоевали золото в эстафете на Олимпиаде

Симон выиграла третье золото на Играх в Италии, ранее она победила в составе смешанной эстафеты и в индивидуальной гонке. На Олимпиаде в Пекине у Симон было серебро в смешанной эстафете. Жанмонно завоевала четвертую медаль Олимпиады (золото в смешанной эстафете, серебро в индивидуальной гонке, бронзу в спринте), Мишлон — вторую (серебро в спринте), Бене — первую.