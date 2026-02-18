Ричмонд
Французские биатлонистки завоевали золото в эстафете на Олимпиаде

Сборная Франции по биатлону одержала победу в женской эстафете на Олимпийских играх-2026.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Золотые медали Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо завоевал квартет в составе Камиллы Бене, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон и Жюлии Симон. Француженки показали результат 1 час 10 минут 22,7 секунды, затратив шесть дополнительных патронов и один раз уйдя на штрафной круг.

На второй строчке расположились шведки Линн Гестблом, Анна Магнуссон, Эльвира Эберг и Ханна Эберг (отставание — 51,3 секунды; один штрафной круг; семь дополнительных патронов). Третьими стали норвежки Марте Йохансен, Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен и Марен Киркейде (+1.07,6; семь дополнительных патронов).

17 февраля в мужской эстафете победу одержала также сборная Франции, команда Норвегии была второй, бронза досталась шведам.

Симон выиграла третье золото на Играх в Италии, ранее она победила в составе смешанной эстафеты и в индивидуальной гонке. На Олимпиаде в Пекине у Симон было серебро в смешанной эстафете. Жанмонно завоевала четвертую медаль Олимпиады (золото в смешанной эстафете, серебро в индивидуальной гонке, бронзу в спринте), Мишлон — вторую (серебро в спринте), Бене — первую.

Олимпиада в Милане и Кортина‑д’Ампеццо завершится 22 февраля.