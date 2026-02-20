Норвежец Дале-Шевдал завоевал золото Олимпиады в масс-старте

Йоханнес Дале-Шевдал преодолел дистанцию в 15 км за 39:17,1, не допустив ни единого промаха.
Второе место занял его соотечественник Стурла Холм Легрейд, который один раз ошибся на огневых рубежах и проиграл победителю 10,5 секунды. Бронзовую медаль завоевал француз Кентен Фийон Майе с отставанием в 25,6 секунды, он пробежав четыре штрафных круга за промахи на стрельбе.
Дале-Шевдал провел четвертую гонку на Олимпиаде в Италии. В индивидуальной гонке на 20 километров он занял 10-е место, а в спринте и гонке преследования завершил соревнования на 6-й позиции. Дале-Шевдал не был включен руководством сборной Норвегии в состав эстафетной команды, завоевавшей на этих Играх серебряные медали.
Итальянец Томмазо Джакомель лидировал после второго огневого рубежа, но досрочно завершил выступление из-за проблем со здоровьем. Масс-старт — заключительная мужская гонка в программе Олимпийских игр 2026 года.
XXV зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 22 февраля.