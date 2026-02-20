Норвежец Дале-Шевдал завоевал золото Олимпиады в масс-старте

Дале-Шевдал провел четвертую гонку на Олимпиаде в Италии. В индивидуальной гонке на 20 километров он занял 10-е место, а в спринте и гонке преследования завершил соревнования на 6-й позиции. Дале-Шевдал не был включен руководством сборной Норвегии в состав эстафетной команды, завоевавшей на этих Играх серебряные медали.