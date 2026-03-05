Признавшийся в измене биатлонист похудел из-за стресса

«Думаю, любой, кто пережил нечто подобное, сможет меня понять. Это была физическая реакция, такова реальность, это просто часть процесса. Мне было трудно есть и спать. Поэтому я похудел сильнее, чем следовало бы. Надеюсь, на предстоящих стартах нас ждет много хорошей еды, чтобы я мог нормально питаться и вернуться в форму», — приводит слова Легрейда NRK.