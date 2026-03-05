Ричмонд
Признавшийся в измене биатлонист похудел из-за стресса

Норвежский биатлонист Стурла Легрейд заявил, что похудел и лишился сна после скандального заявление о своей неверности.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Стурла Легрейд 10 февраля занял третье место в индивидуальной гонке. После церемонии награждения биатлонист рассказал, что изменил своей девушке и сожалеет об этом.

Олимпийские чемпионы Йоханнес Бе и Тереза Йохауг раскритиковали соотечественника за неуместное заявление, а его бывшая девушка заявила, что не поменяет своего решения о разрыве. Позднее Легрейд извинился перед партнерами по команде и болельщиками за свои слова.

«Думаю, любой, кто пережил нечто подобное, сможет меня понять. Это была физическая реакция, такова реальность, это просто часть процесса. Мне было трудно есть и спать. Поэтому я похудел сильнее, чем следовало бы. Надеюсь, на предстоящих стартах нас ждет много хорошей еды, чтобы я мог нормально питаться и вернуться в форму», — приводит слова Легрейда NRK.

Первый после Олимпиады этап Кубка мира по биатлону проходит 5—8 марта в финском Контиолахти.

Легрейду 29 лет. Он завоевал золотую медаль Олимпиады в Пекине в эстафете и является семикратным чемпионом мира. В прошлом сезоне норвежец стал обладателем Кубка мира.