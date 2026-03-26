Тарьей Бе получил бронзу ЧМ-2011 после дисквалификации Устюгова

«Заметно, что я стал старше? Медаль, которую я получил в эти выходные, на самом деле является достижением 15-летней давности, с последней гонки чемпионата мира 2011 года. Наконец-то у меня есть все шесть. Это хороший знак, что чистый спорт в итоге побеждает, даже если при этом теряется тот самый момент! Спасибо за все сообщения», — написал завершивший карьеру биатлонист.