Тарьей Бе получил бронзу ЧМ-2011 после дисквалификации Устюгова

Медаль за третье место в масс-старте 37-летнему Бе вручили на прошлой неделе на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене. В гонке на ЧМ-2011 Устюгов занял второе место, а Бе финишировал четвертым. После аннулирования результатов россиянина награды были перераспределены, и норвежцу досталась бронза.
«Заметно, что я стал старше? Медаль, которую я получил в эти выходные, на самом деле является достижением 15-летней давности, с последней гонки чемпионата мира 2011 года. Наконец-то у меня есть все шесть. Это хороший знак, что чистый спорт в итоге побеждает, даже если при этом теряется тот самый момент! Спасибо за все сообщения», — написал завершивший карьеру биатлонист.
Бе-старшему 37 лет. На Олимпийских играх он побеждал в мужской (2010, 2022) и смешанной (2022) эстафетах, также на его счету серебряные медали Игр в мужской эстафете (2018) и гонке преследования (2022) и бронзовая награда в спринте (2022). Норвежец является 11-кратным чемпионом мира и обладателем Кубка мира сезона-2010/11.
Его младший брат Йоханнес является пятикратным победителем Олимпийских игр, пятикратным обладателем Кубка мира и 20-кратным чемпионом мира.