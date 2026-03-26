Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тарьей Бе получил бронзу ЧМ-2011 после дисквалификации Устюгова

Норвежский биатлонист был награжден бронзовой медалью чемпионата мира, которая досталась ему после дисквалификации Евгения Устюгова из-за нарушения антидопинговых правил.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Медаль за третье место в масс-старте 37-летнему Бе вручили на прошлой неделе на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене. В гонке на ЧМ-2011 Устюгов занял второе место, а Бе финишировал четвертым. После аннулирования результатов россиянина награды были перераспределены, и норвежцу досталась бронза.

«Заметно, что я стал старше? Медаль, которую я получил в эти выходные, на самом деле является достижением 15-летней давности, с последней гонки чемпионата мира 2011 года. Наконец-то у меня есть все шесть. Это хороший знак, что чистый спорт в итоге побеждает, даже если при этом теряется тот самый момент! Спасибо за все сообщения», — написал завершивший карьеру биатлонист.

Бе-старшему 37 лет. На Олимпийских играх он побеждал в мужской (2010, 2022) и смешанной (2022) эстафетах, также на его счету серебряные медали Игр в мужской эстафете (2018) и гонке преследования (2022) и бронзовая награда в спринте (2022). Норвежец является 11-кратным чемпионом мира и обладателем Кубка мира сезона-2010/11.

Его младший брат Йоханнес является пятикратным победителем Олимпийских игр, пятикратным обладателем Кубка мира и 20-кратным чемпионом мира.