Васильев: Бьорндален — идеальный кандидат на пост главы IBU

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал мнение насчет возвращения спортсменов из РФ к выступлениям на международных соревнованиях.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В сентябре 2026 года состоятся выборы главы Международного союза биатлонистов (IBU).

«В биатлоне мы будем возвращены последними. К сожалению, в IBU собрались ярые русофобы, которые даже не спортсменов, а все русское ненавидят. Чтобы что-то поменялось, должен пройти конгресс в сентябре. Для него нужно подготовить хорошую почву, чтобы все прошло в правильном русле: надо ездить по странам и разговаривать с единомышленниками», — передает слова Васильева Sport24.

«Должны быть правильные кандидаты. Хорошо, если бы это были уважаемые в прошлом спортсмены. Идеальный кандидат для нас — Бьорндален. Это человек, который живет в Беларуси и знает реальную обстановку, что происходит и в России, и в Беларуси. Он — компромиссная фигура, потому что уважаем как на Западе, так и у нас. Если бы он выставил свою кандидатуру, то было бы очень здорово», — добавил олимпийский чемпион по биатлону.

52-летний Бьорндален является самым титулованным биатлонистом в истории. Он является восьмикратным олимпийским чемпионом, двадцатикратным чемпионом мира. Также спортсмен шесть раз выиграл Кубок мира.