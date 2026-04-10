Васильев: Бьорндален — идеальный кандидат на пост главы IBU

В сентябре 2026 года состоятся выборы главы Международного союза биатлонистов (IBU).
«В биатлоне мы будем возвращены последними. К сожалению, в IBU собрались ярые русофобы, которые даже не спортсменов, а все русское ненавидят. Чтобы что-то поменялось, должен пройти конгресс в сентябре. Для него нужно подготовить хорошую почву, чтобы все прошло в правильном русле: надо ездить по странам и разговаривать с единомышленниками», — передает слова Васильева Sport24.
«Должны быть правильные кандидаты. Хорошо, если бы это были уважаемые в прошлом спортсмены. Идеальный кандидат для нас — Бьорндален. Это человек, который живет в Беларуси и знает реальную обстановку, что происходит и в России, и в Беларуси. Он — компромиссная фигура, потому что уважаем как на Западе, так и у нас. Если бы он выставил свою кандидатуру, то было бы очень здорово», — добавил олимпийский чемпион по биатлону.
52-летний Бьорндален является самым титулованным биатлонистом в истории. Он является восьмикратным олимпийским чемпионом, двадцатикратным чемпионом мира. Также спортсмен шесть раз выиграл Кубок мира.