Участницу трех зимних ОИ Тамбовцеву дисквалифицировали за допинг

Международная федерация бобслея и скелетона дисквалифицировала на два года за нарушение антидопинговых правил россиянку Анастасию Тамбовцеву, ранее выступавшую под фамилией Скулкина.

Срок дисквалификации Тамбовцевой, завершившей карьеру в 2014 году, истечет 2 октября 2025 года. В пробе спортсменки было обнаружено запрещенное вещество метилгексанамин. Тамбовцева пыталась опротестовать дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде, но он после рассмотрения дела не принял сторону россиянки.

На Олимпийских Играх 2002 и 2006 годов Тамбовцева выступала на турнирах по санному спорту, где заняла 27-е и 21-е места соответственно. На Олимпиаде 2010 года в канадском Ванкувере она принимала участие уже в соревнованиях по бобслею и в составе экипажа-двойки показала 9-й результат.