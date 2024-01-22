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12:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Участницу трех зимних ОИ Тамбовцеву дисквалифицировали за допинг

41-летняя саночница и бобслеистка Анастасия Тамбовцева завершила карьеру в 2014 году.

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Источник: РИА "Новости"

Международная федерация бобслея и скелетона дисквалифицировала на два года за нарушение антидопинговых правил россиянку Анастасию Тамбовцеву, ранее выступавшую под фамилией Скулкина.

Срок дисквалификации Тамбовцевой, завершившей карьеру в 2014 году, истечет 2 октября 2025 года. В пробе спортсменки было обнаружено запрещенное вещество метилгексанамин. Тамбовцева пыталась опротестовать дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде, но он после рассмотрения дела не принял сторону россиянки.

На Олимпийских Играх 2002 и 2006 годов Тамбовцева выступала на турнирах по санному спорту, где заняла 27-е и 21-е места соответственно. На Олимпиаде 2010 года в канадском Ванкувере она принимала участие уже в соревнованиях по бобслею и в составе экипажа-двойки показала 9-й результат.

Последний раз Тамбовцева выступала на международных соревнованиях в январе 2014 года, тогда ее экипаж занял третье место на этапе Кубка Европы в швейцарском Санкт-Морице. После окончания карьеры спортсменки Тамбовцева на протяжении нескольких лет входила в тренерский штаб сборной России по бобслею, а в последние годы возглавляла Федерацию бобслея Брянской области.

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