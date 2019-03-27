Боксер поцеловал корреспондентку во время интервью. Получился скандал

Дженнифер позже описала эту ситуацию в твиттере как странную и стыдную. Многие пользователи интернета посчитали, что Пулев поцеловал журналистку без ее согласия, и раскритиковали болгарского спортсмена. Сам боксер не увидел в своих действиях ничего плохого.



«Моим болельщикам. Вы, возможно, видели ролик, как я поцеловал корреспондентку после победы в поединке. Журналистка Дженни — мой друг, после боя я был на таком подъеме, что поцеловал ее. Позже тем же вечером она присоединилась ко мне и моим друзьям, когда мы отмечали победу. В ролике видно, что после поцелуя мы оба рассмеялись и поблагодарили друг друга. Больше тут ничего нет», — сообщил Пулев.



СМИ, в котором работает Дженнифер Равало, заявило, что расследует эту ситуацию, но «в любом случае, такой поцелуй — это неприемлемо». The Vegas Sports Daily разделяет «шок» и «гнев» Дженнифер Равало.



«Мы хотим дать ясно понять, что женщины должны чувствовать себя в безопасности на работе, чтобы не было никакого насилия и приставаний».



Илья Андреев