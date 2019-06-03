Джошуа стал новой жертвой «проклятия Дрейка»
Сенсацию в боксе можно объяснить.
Сенсацию в боксе можно объяснить.
Боксер Энтони Джошуа был настолько уверен в своей победе над Энди Руисом в чемпионском поединке, что еще в марте твитнул фото с канадским рэпером Дрейком.
Считается, что это приносит неудачу спортсменам и их командам, но британец не верил, что «проклятие Дрейка» сработает против него.
«Собираюсь снять проклятие», — подписал Джошуа совместно е фото.
В итоге Джошуа проиграл нокаутом и потерял 4 чемпионских пояса. Для британского боксера это первое поражение в 23 поединках в карьере.
Илья Андреев