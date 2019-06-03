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17:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Джошуа стал новой жертвой «проклятия Дрейка»

Сенсацию в боксе можно объяснить.

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Источник: Reuters

Боксер Энтони Джошуа был настолько уверен в своей победе над Энди Руисом в чемпионском поединке, что еще в марте твитнул фото с канадским рэпером Дрейком.

Считается, что это приносит неудачу спортсменам и их командам, но британец не верил, что «проклятие Дрейка» сработает против него.

«Собираюсь снять проклятие», — подписал Джошуа совместно е фото.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге Джошуа проиграл нокаутом и потерял 4 чемпионских пояса. Для британского боксера это первое поражение в 23 поединках в карьере.

Илья Андреев

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