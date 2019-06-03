Джошуа стал новой жертвой «проклятия Дрейка»

Боксер Энтони Джошуа был настолько уверен в своей победе над Энди Руисом в чемпионском поединке, что еще в марте твитнул фото с канадским рэпером Дрейком.



Считается, что это приносит неудачу спортсменам и их командам, но британец не верил, что «проклятие Дрейка» сработает против него.



«Собираюсь снять проклятие», — подписал Джошуа совместно е фото.