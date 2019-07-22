На тренировку по боксу на Красной площади пришли более 4 тысяч человек

В Москве с размахом отмечается Международный день бокса. 21 июля на Красной площади для всех любителей этого вида спорта провели открытую тренировку — на нее пришли более 4 тысяч человек. Организаторы акции рассчитывают попасть в Книгу рекордов Гиннесса.



Своими советами с пришедшими на тренировку поделился знаменитый чемпион мира Рой Джонс-младший.



Сегодня шоу продолжится: у Кремля пройдет несколько боксерских поединков, главным из которых станет бой россиянина Федора Чудинова с аргентинцем Эсекиэлем Мадерной за пояс WBA Continental во втором среднем весе.



Андрей Санталов