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15:05 (мск), источник: Sportmail.ru

На тренировку по боксу на Красной площади пришли более 4 тысяч человек

В честь Международного дня бокса.

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Источник: РИА "Новости"

В Москве с размахом отмечается Международный день бокса. 21 июля на Красной площади для всех любителей этого вида спорта провели открытую тренировку — на нее пришли более 4 тысяч человек. Организаторы акции рассчитывают попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Своими советами с пришедшими на тренировку поделился знаменитый чемпион мира Рой Джонс-младший.

Сегодня шоу продолжится: у Кремля пройдет несколько боксерских поединков, главным из которых станет бой россиянина Федора Чудинова с аргентинцем Эсекиэлем Мадерной за пояс WBA Continental во втором среднем весе.

Андрей Санталов

Тысячи спортсменов пришли на Красную площадь в международный день бокса
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03:58 (мск)© Ньюстюб
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