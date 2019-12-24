70-летний боксер победил нокаутом и установил новый рекорд (видео)

Источник: AP 2019

В США прошел необычный боксерский поединок. В Индианаполисе на ринг вышли 43-летний Трэмэйн Таунс и 70-летний Альберт Хьюз. Бой, несмотря на свою комичность, закончился достаточно жестко для одного из участников. Несмотря на солидную разницу в возрасте, Хьюз победил нокаутом во втором раунде.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/muVzaj2UWzw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Для Хьюза это первый боксерский поединок за 36 лет. Он стал самым возрастным боксером и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Предыдущий рекорд принадлежал англичанину Стиву Уорду, выходившему на ринг в 60 лет. Теперь Уорд хочет подраться с Хьюзом.