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16:22 (мск), источник: Sportmail.ru

70-летний боксер победил нокаутом и установил новый рекорд (видео)

Попал в Книгу рекордов Гиннесса.

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Источник: AP 2019

В США прошел необычный боксерский поединок. В Индианаполисе на ринг вышли 43-летний Трэмэйн Таунс и 70-летний Альберт Хьюз. Бой, несмотря на свою комичность, закончился достаточно жестко для одного из участников. Несмотря на солидную разницу в возрасте, Хьюз победил нокаутом во втором раунде.

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Для Хьюза это первый боксерский поединок за 36 лет. Он стал самым возрастным боксером и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Предыдущий рекорд принадлежал англичанину Стиву Уорду, выходившему на ринг в 60 лет. Теперь Уорд хочет подраться с Хьюзом.

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Хьюз начал боксерскую карьеру в 1975 году, до этого боя он последний раз выходил на ринг в 1983-м. Его соперник Таунс до этого дрался 11 лет назад.

Илья Андреев

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