Тайсон укусит Джонса? Анонс боя двух легенд

2020-й продолжает удивлять. После всех невероятных событий, которые свалились как снег на голову в этому году, нас ждет еще одно. 54-летний Майк Тайсон, король бокса в 80-е, выйдет на ринг против короля 90-х — Роя Джонса-младшего. И оба боксера настроены серьезно. Майк Тайсон ураганом ворвался в мир профессионального бокса в середине 80-х. Напор, бешеная агрессия, желание нокаутировать соперника — всё это быстро сделало его суперпопулярным. В 20 лет Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе, дальше он продолжал собирать титулы, побеждал тех, кто до этого не проигрывал ни боя. В 23 Железный Майк потерял мотивацию и сенсационно уступил Джеймсу Дагласу после 37 побед подряд. Тогда же Тайсон впервые оказался в нокауте. Вскоре бывшего чемпиона посадили в тюрьму, где он провел три года, а интерес к нему только вырос. Что было дальше, помнят многие: два мощных боя с Холифилдом, закончившиеся не в пользу Майка. А концовка второго стала уникальной: Тайсон откусил кусочек уха у соперника, после чего бой был прекращен.

Затем снова тюрьма (9 месяцев), проблемы с алкоголем и наркотиками и знаковый поединок за чемпионский пояс с Ленноксом Льюисом в 2002 году. Еще одно поражение нокаутом для Тайсона намекнуло о завершении карьеры. В 2005-м совсем уже не железный Майк провел последний бой, отказавшись продолжать поединок с ирландцем Макбрайдом — дальше уже не было смысла обманывать бокс. За 20 лет карьеры у Тайсона потрясающее резюме: 50 побед (44 нокаутом) и 6 поражений. С тех пор Майк перепробовал себя в разных сферах, активно снимался в фильмах, открывал разные бизнесы, но где-то внутри было чувство, что тогда он завершил карьеру не на своих условиях. Тайсон сбросил лишний вес (уверяет, что последний раз весил столько же в 17−18 лет), выкладывает впечатляющие тренировки — и вот он готов вернуться на ринг!



Рой Джонс-младший стал профессиональным боксером по примеру своего отца. Олимпийским чемпионом ему не удалось стать (засудили в финале), но тем больше внимания к парню было в профи. Танцующий, провокационный стиль Роя гарантировал зрелище в каждом его поединке, неудивительно, что он быстро стал любимцем болельщиков бокса. Джонс-младший начинал со среднего веса и двигался к тяжелому, собирая по пути чемпионские пояса. 34 боя он шел без поражений, должен был побеждать и в 35-м, но его дисквалифицировали за удар опустившегося на колено соперника. После реванша Рой продолжил доминировать и поднялся в тяжелый вес, где побил чемпиона Джона Руиса. Дальше стремится было не к чему, Джонс впервые в истории бокса победил в 4 разных весовых категориях, включая тяжелый вес.



Встреча с Тайсоном могла состояться еще в 2003-м, но, увы, Майк уже был к этому не готов. Без особой мотивации Джонс вернулся в полутяжелый вес, где в итоге проиграл Антонио Тарверу, а дальше всё шло по наклонной. Случались и победы, но поражений было больше. В 2011-м Джонс в 42 года вышел против Дениса Лебедева и получил сокрушительный удар в голову. Но Рой продолжал выходить на ринг (получив по пути российский паспорт), вплоть до 2018 года. Он завершил карьеру в 49 лет, одержав 66 побед (47 досрочно) и потерпев 9 поражений. Но на вызов Тайсона Джонс не мог не ответить, наконец его желание подраться с ним сбудется.