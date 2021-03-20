Нокаут будет, но не сразу: анонс боя Бетербиев — Дайнес

На конец марта запланированы два важных боя для российского бокса: 27 марта встретятся Александр Поветкин и Диллиан Уайт, а неделей раньше в Москве на ринге сойдутся Артур Бетербиев и Адам Дайнес. Бой между двумя последними боксерами два раза срывался: сначала у Бетербиева была травма ребра, затем он в декабре заболел коронавирусом. Но все-таки поединок состоится, и вот каков расклад сил перед ним.



36-летний Бетербиев — действующий чемпион по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе. В любительском боксе уроженец Дагестана до золота Олимпиады не добрался, зато был чемпионом мира и Европы. Главный факт о Бетербиеве — он супернокаутер. 15 боев в профессиональном боксе — 15 побед нокаутом. Артур — терпеливый боец, он хорошо держит удар. Так, в поединке с Александром Гвоздиком в 2019-м он отдал несколько первых раундов, заставив соперника вымотаться. При этом Бетербиев планомерно работал по корпусу, и к 10-му раунду Гвоздик уже не мог сопротивляться.



У Адама Дайнеса интересная биография. Он родился в России на Алтае, в 8 лет переехал в Германию, и выступает за эту страну сейчас. При этом Адам хорошо говорит по-русски, уже рассказал, как он рад оказаться в России впервые за 22 года. Дайнес моложе Бетербиева на 6 лет, у него 19 побед (10 нокаутом) и 1 поражение. Но соперники при этом у немецкого боксера были не самые сильные. Дайнес может доставить сложности Бетербиеву за счет физической подготовки и своей стойки: он левша.