Нокаут будет, но не сразу: анонс боя Бетербиев — Дайнес
Битва за два титула чемпиона мира по боксу.
Битва за два титула чемпиона мира по боксу.
На конец марта запланированы два важных боя для российского бокса: 27 марта встретятся Александр Поветкин и Диллиан Уайт, а неделей раньше в Москве на ринге сойдутся Артур Бетербиев и Адам Дайнес. Бой между двумя последними боксерами два раза срывался: сначала у Бетербиева была травма ребра, затем он в декабре заболел коронавирусом. Но
36-летний Бетербиев — действующий чемпион по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе. В любительском боксе уроженец Дагестана до золота Олимпиады не добрался, зато был чемпионом мира и Европы. Главный факт о Бетербиеве — он супернокаутер. 15 боев в профессиональном боксе — 15 побед нокаутом. Артур — терпеливый боец, он хорошо держит удар. Так, в поединке с Александром Гвоздиком в 2019-м он отдал несколько первых раундов, заставив соперника вымотаться. При этом Бетербиев планомерно работал по корпусу, и к 10-му раунду Гвоздик уже не мог сопротивляться.
У Адама Дайнеса интересная биография. Он родился в России на Алтае, в 8 лет переехал в Германию, и выступает за эту страну сейчас. При этом Адам хорошо говорит
Боксеры не выходили на ринг полтора года, это не очень хорошая пауза. Бетербиев, например, рассказывал, что ему удобно боксировать в режиме три боя в год. Еще интересно, что для Артура это первый профессиональный бой в России (последние 7 лет он живет в Канаде), так что это особая ответственность. Все ждут от Бетербиева победы нокаутом, классом он выше Дайнеса. Но в скоротечности боя есть сомнения.
Андрей Санталов