Битва двух нокаутеров: анонс боя Кудряшов — Романов

В Химках любителей бокса сегодня ждет интересный вечер. Новая промоутерская компания рэпера Басты Gazfight организовала несколько поединков, главным из которых станет бой между Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым. Победитель получит право биться за титул чемпиона мира в бриджервейте. Эту новая весовая категория (до 101,6 кг), которую недавно учредил WBC в честь 6-летнего мальчика Бриджера Уокера, защитившего сестру от нападения собаки. Поединок Романова и Кудряшова покажет телеканал РЕН-ТВ в 23.00 по московскому времени. Романов считается фаворитом боя, за свою карьеру он провел 15 поединков и все выиграл — 11 из них нокаутом. Сейчас Евгению 35 лет, он уже объявил, что его цель — выйти на титульный бой. При этом Романов не исключает, что может в будущем подняться в весе, хотя с его не очень высоким ростом (183 см) там придется тяжело. Одна из главных побед Евгением была одержана еще в любительском боксе — над будущим чемпионом мира Деонтеем Уайлдером.

Кудряшову тоже 35, он известен как заядлый нокаутер, 23 победы из 24 он одержал досрочно. Но были в его карьере и три поражения. Последний раз он проиграл в 2019-м конголезцу Илунгу Макабу, сейчас это действующий чемпион мира в первом тяжелом весе. После этого у Кудряшова была скандальная победа над чехом Вацлавом Пейсаром в конце 2019-го, даже сам российский боксер признал, что он тогда не выиграл. Сейчас Дмитрий знает, что букмекеры низко оценивают его шансы, он уже сказал, что это будет дополнительной мотивацией для него.



Кудряшов сам признавал, что нацеленность на нокаут часто ему мешает. Известно, что он предпочитает работать в ближнем бою и ввязываться в обмен ударами. Романов тоже не против таких разменов, но перед этим боем намекнул, что характер поединка будет другим. Многие уверены, что 12 раундов в этом бою зрители не увидят, но и слишком коротким он, наверное, не будет. Оба боксера давно не выходили на ринг, им нужно будет приноровиться друг к другу. БК Winline предлагает на тотал больше 3,5 раундов коэффициент 1,9.



Андрей Санталов